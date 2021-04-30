Минздрав РФ направляет в Ставрополь бригаду специалистов  для оказания помощи пострадавшим в ДТП

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Минздрав РФ направляет в Ставрополь бригаду специалистов федеральных центров для оказания помощи пострадавшим в ДТП, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.

Ранее сообщалось, что на 535-м километре автодороги "Астрахань – Ставрополь" столкнулись три автомобиля, в том числе грузовик и автобус, который вез детей на соревнования из Волгограда в Черкесск. По предварительным данным МВД, погибли пять человек. Заведено дело.

"Минздрав России направляет в Ставрополь бригаду специалистов федеральных центров для оказания помощи пострадавшим в крупном ДТП. В составе бригады нейрохирург, реаниматолог, хирург, специалист медицины катастроф", - говорится в сообщении.

Фото: ГУ МВД по Ставропольскому краю/РИА Новости