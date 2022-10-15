Минобороны: на полигоне ЗВО в Белгородской области совершен теракт, погибли 11 человек, еще 15 с ранениями госпитализированы

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Двое граждан одной из стран СНГ совершили теракт на полигоне Западного военного округа в Белгородской области, сообщает Минобороны, передает РИА Новости.

"Пятнадцатого октября на полигоне Западного военного округа в Белгородской области двумя гражданами одной из стран СНГ совершен террористический акт", — говорится в заявлении.

Уточняется, что инцидент произошел во время занятий по огневой подготовке с добровольцами, желающими участвовать в специальной военной операции на Украине. Злоумышленники открыли огонь из стрелкового оружия по личному составу одного из подразделений.

При нападении погибли 11 человек, еще 15 с ранениями различной степени тяжести доставили в медучреждение.

Террористов удалось ликвидировать ответным огнем. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Фото: РИА Новости / Павел Лисицын