Миллионы контрафакта и более ста уголовных дел: Самарская таможня подводит итоги 2021 года

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За 2021 год мобильные группы Самарской таможни осуществили контроль документов и сведений в отношении 9 008 автотранспортных средств, проследовавших на территорию РФ из Республик Казахстан и Кыргызстан.

Проверено более 165 тыс. тонн товаров. По результатам работы мобильной группы и проведенных таможенных досмотров в 2021 году выявлено более 1,5 млн единиц товаров, обладающих признаками контрафактной продукции. Это товары народного потребления (обувь, одежда, игрушки), парфюмерия, запчасти. Обнаружено и изъято около 950 тысяч товаров без маркировки.

В торговых точках Самарской и Оренбургской областей и на границе с Республикой Казахстан выявлено более 116 тонн санкционной продукции.

В рамках усиления контроля за вывозом лесо- и пиломатериалов из Российской Федерации подразделениями постконтроля выявлено 444 нарушения. И хотя, в основном эти нарушения были связаны с некорректным оформлением сопроводительных документов, постоянный контроль на данном направлении позволит мобильным группам таможни, при необходимости, также выявлять и запрещенные к вывозу из России лесоматериалы.

За 2021 год Самарской таможней по материалам службы таможенного контроля после выпуска товаров возбуждено 439 дел об административных правонарушениях и 6 уголовных дел, по материалам службы иными органами власти возбуждено 46 дел об административных правонарушениях и 119 уголовных дел.

Заместитель начальника таможни Рустам Тунтаев об итогах работы подразделений контроля после выпуска товаров: «Стоит отметить результативную работу по пресечению нелегальных поставок в Россию с Пограничным управлением ФСБ России по Оренбургской области, а также Росгвардией. В результате проведенных спецопераций были выявлены крупные партии запрещенных товаров, ввозимых со стороны Республики Казахстан».