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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Между отцом и сыном из Самары возник спор о праве владения автомобилем

2 марта 2023 10:27
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Между отцом и сыном из Самары возник спор о праве владения автомобилем

Последний скрывал движимое имущество, принадлежащее отцу, как законному владельцу. Судебные приставы г. Самары разыскали автомобиль и передали его хозяину.

В отделении судебных приставов Промышленного района г. Самары на исполнении находилось исполнительное производство об обязании жителя областной столицы передать автомобиль марки «Лада Ларгус» его законному владельцу.

Судебный пристав-исполнитель проинформировал должника о мерах принудительного взыскания, которые могут быть применены к нему в случае неисполнения решения суда в установленный срок. Перспектива быть привлеченным к административной ответственности  не побудила должника расстаться с автомобилем.

В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель ограничил должника в вправе выезда за пределы Российской Федерации, а также привлек его к административной ответственности по ст. 17.15 КоАП РФ «Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера». Автомобиль, за рулем которого находился незаконный владелец, был объявлен в розыск.

В рамках разыскных мероприятий судебные приставы Межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств и розыску установили местонахождение автотранспортного средства. В присутствии понятых судебный пристав передал автомобиль его законному владельцу.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Теги: Судебные приставы

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