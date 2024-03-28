Я нашел ошибку
Главные новости:
Эксперты назвали лучшее время для поиска работы
Эксперты назвали лучшее время для поиска работы
Госдума приняла закон о свободном доступе провайдеров в многоквартирные дома
Госдума приняла закон о свободном доступе провайдеров в многоквартирные дома
Местами в Самарской области сегодня сохранится сильный ветер
Местами в Самарской области сегодня сохранится сильный ветер
В Самаре полицейские в течение 10 минут разыскали пропавшего малыша
В Самаре полицейские в течение 10 минут разыскали пропавшего малыша
"Пикник" провел концерт в память о жертвах "Крокуса"
"Пикник" провел концерт в память о жертвах "Крокуса"
крупнейший производитель кирпича Wienerberger продал свои заводы в России
Крупнейший производитель кирпича Wienerberger продал свои заводы в России
Жители небольших сел и деревень Самарской области чаще всего пользуются интернетом по субботам, воскресеньям и, что особенно любопытно, средам.
В Энергии энергия бьет ключом: билайн выяснил, как используют 4G-интернет в самарских деревнях
МЧС опубликовало новый список погибших в "Крокусе", в нем 143 человека
МЧС опубликовало новый список погибших в "Крокусе", в нем 143 человека
Наверх
Самара  -1 °C, Тольятти  -1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.59
0.02
EUR 100.27
-0.14
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Футболисты «Крыльев Советов» навестили детей из Белгородской области
Одиннадцатый фестиваль-выставка животных из приютов «Друг Человека» состоится в Самаре 30 и 31 марта
В самарской «ЗИМ Галерее» открывается мультимедийный проект «Погружение»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Местами в Самарской области сегодня сохранится сильный ветер

28 марта 2024 09:43
47
Местами в Самарской области сегодня сохранится сильный ветер

От ФГБУ «Приволжское УГМС» получена консультация: «Объявлен желтый уровень опасности. До конца дня и вечером 28.03.2024 местами по области сохранится сильный ветер порывы 15-20 м/с».

Во избежание несчастных случаев Главное управление МЧС России по Самарской области при усилении ветра рекомендует:

  • - ограничить выход из зданий;
  • - если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий;
  • - не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;
  • - ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями;
  • - опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам;
  • - уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
  • - машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.

Будьте внимательны и осторожны!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить

по единому телефону пожарных и спасателей «101», «112»

(все операторы сотовой связи)

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарской области смягчат областной закон об эвтаназии бродячих животных
27 марта 2024  13:51
В Самарской области смягчат областной закон об эвтаназии бродячих животных
377
Одиннадцатый фестиваль-выставка животных из приютов «Друг Человека» состоится в Самаре 30 и 31 марта
27 марта 2024  13:33
Одиннадцатый фестиваль-выставка животных из приютов «Друг Человека» состоится в Самаре 30 и 31 марта
365
Дмитрий Азаров обратился к самарским росгвардейцам по случаю Дня войск национальной гвардии Российской Федерации 
27 марта 2024  09:24
Дмитрий Азаров обратился к самарским росгвардейцам по случаю Дня войск национальной гвардии Российской Федерации 
922
Самарских сотрудников правоохранительных органов намерены наградить за предотвращение теракта.
26 марта 2024  15:10
Губернатор Самарской области поблагодарил ФСБ, МВД и Росгвардию за предотвращение теракта в регионе
1018
В Самаре нашли перевозчика для автобуса №86
26 марта 2024  13:06
В Самаре нашли перевозчика для автобуса №86
417
Весь список