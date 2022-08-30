Мэр Сызрани навестил детей, пострадавших при нападении стаи собак

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Глава Сызрани навестил детей, попавших в больницу после нападения собак. Напомним, школьники пострадали вечером 29 августа, когда у недостроенного здания на юго-западе города на четверых детей в возрасте от 10 до 14 лет напала стая животных. Двух несовершеннолетних с места ЧП госпитализировали с укушенными ранами ног.

- Навестил Сашу и Диму, которых доставили в детское отделение ГБ №2. По информации лечащего врача, состояние мальчиков удовлетворительное. Также утром созвонились с родителями ребят, которые вчера после осмотра были доставлены домой. По решению медиков и согласию родителей сегодня детей доставили в стационар под наблюдение врачей. Психологическое и физическое состояние мальчиков - удовлетворительное, - сообщил Анатолий Лукиенко.

Кроме того, мэр выехал на место происшествия, где произошло нападение. - Территория частная, огороженная. Ее охраняют собаки, которые содержатся в будках. Со слов сторожа дети проникли на территорию, не предполагая, что собаки могут напасть. Когда случилось нападение, он отбил собак от детей и вызвал скорую помощь, - рассказал Анатолий Лукиенко. Напомним, что по факту нападения безнадзорных животных на несовершеннолетних детей начали проверку правоохранители, пишет КТВ-Луч.

Фото: администрация Сызрани



