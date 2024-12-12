МЧС России: с начала этого года из-за пиротехники произошло более 100 пожаров

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«С начала этого года из-за пиротехники произошло 109 пожаров, на которых, к сожалению, погибли 3 человека, а 20 - пострадали. В большинстве случаев именно несоблюдение техники безопасности и использование несертифицированных изделий может привести как к травмам, так и к пожарам. Важно знать правила использования пиротехники и следовать им. В преддверии новогодних праздников акцентируем на этом особое внимание граждан», - отметил глава МЧС России Александр Куренков.

Перед Новым годом по всей стране МЧС России ведет профилактику несчастных случаев. Эти правила:

покупай сертифицированную пиротехнику;

строго следуй инструкции производителя;

не давай детям;

не запускай пиротехнику дома и вблизи зданий, деревьев, линий электропередач и скопления людей;

в зависимости от вида пиротехники варьируется безопасное расстояние от полуметра для бенгальских огней и свыше 20 метров для многозалповых салютов и фейерверков.

Во многих регионах администрация определяет специальные площадки, где можно запускать пиротехнику. Уточняйте их расположение на сайтах администраций.