Массовая пьянка со стрельбой произошла ночью в центре Самары

78

В ночь на воскресенье 12 сентября молодые люди с оружием на перевес расхаживали по улице города (видео по ссылке). В какой-то момент прозвучали выстрелы.

В исторической части города молодые люди возомнили, что их желания выше общественного порядка и общепринятых норм безопасности. Сначала веселая компания под покровом ночи собралась вкруг и зажгла фейерверки. Заряды стали вылетать хаотично и неконтролируемо, громко разрываясь прямо под окнами разбуженных жильцов окрестных домов.

На этом публичная демонстрация собственного уровня культуры, интеллекта и воспитания не прекратилась. Как только выстрелы у петард закончились, один из молодых людей шатающейся походкой направился к белой Ладе Приоре, из багажника которой он извлек автомат, по силуэту похожий на АК-47. Под громкий смех, позируя на камеру друзей, гангстер отправился на перекресток. Мгновенье, и вот уже слышна автоматная очередь в воздух. Всем своим видом и поведением компания явно добивалась внимания к своим персонам.

«Получив сигнал о возможном правонарушении, полиция начала проверку. Устанавливаются все обстоятельства», - пояснили редакции ГТРК «Самара» в ГУ МВД РФ по Самарской области.

Холостыми или настоящими патронами велась стрельба, как и подлинность видео, установят сотрудники правоохранительных органов, а также дадут оценку поведению компании, в действиях которой усматриваются нарушения сразу нескольких статей административного и уголовного кодексов.