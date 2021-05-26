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Масштабные хищения в самарском Центре детского творчества: дело раскрыто

26 мая 2021 10:22
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Масштабные хищения в самарском Центре детского творчества: дело раскрыто

Как сообщает областное СУ СК, следственным отделом по Кировскому району города Самары завершено расследование уголовного дела в отношении сотрудников муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского технического творчества «Поиск» городского округа Самара, обвиняемых в совершении мошенничеств, служебных подлогов, превышение должностных полномочий.

По версии следствия, в период с апреля 2002 года по февраль 2004 года обвиняемые, пользуясь своим служебным положением, похитили денежные средства, принадлежащие администрации городского округа Самара в размере 10 млн рублей, путем начисления и выплаты заработной платы лицам, замещающим различные должности в МБУ ДО «ЦДТТ «Поиск», но фактически не исполняющим свои обязанности.

«Директором МБУ ДО «ЦДТТ «Поиск», на основании ранее разработанного плана, были распределены роли каждого из участников группы. В его обязанности входило, в том числе, предоставление документов для фиктивного трудоустройства граждан, издание приказов об их трудоустройстве, организация получения фиктивными сотрудниками банковских карт, которые поступали в распоряжение членов группы. Кроме того, совместно с заместителем директора по учебно-воспитательной работе, они находили граждан, согласных передать им свои документы, необходимые для трудоустройства в штат учреждения, без фактического исполнения им трудовых обязанностей, но с начислением заработной платы.

Заместителю директора по административно-хозяйственной работе отводилась преступная роль по внесению заведомо ложных сведений в табели учета рабочего времени технического персонала, документы кадрового учета и иные отчетные документы. В обязанности главного бухгалтера же входили начисление и выплата заработной платы и иных выплат фиктивно трудоустроенных граждан. Начисленную заработанную плату и другие выплаты, положенные в результате выполнения трудовых обязанностей фиктивно трудоустроенными гражданами, обвиняемые присваивали себе с целью дальнейшего распоряжения ими по собственному усмотрению», — сообщает СУ СК РФ по Самарской области. Сейчас уголовное дело готовится к передаче в суд.

Самарское МБУ ДО «ЦДТТ «Поиск» — многопрофильное учреждение дополнительного образования детей, в состав которого входят 33 детских объединения пяти направленностей: технической, спортивно-технической, художественной, социально-педагогической, физкультурно-спортивной. Учредитель МБУ ДО — администрация Самары. На сегодняшний день в «Поиске» занимаются более 3000 детей и подростков в возрасте от 4 до 18 лет, пишет Обозрение.

Теги: уголовное дело хищения

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