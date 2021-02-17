Локализован пожар на продуктовом рынке "Ракита" в Самаре

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В 19:39, 17 февраля, в ЦУКС Самарской области поступило сообщение о пожаре на территории продуктового рынка "Ракита" на ул. Магистральная, д. 78.

Пожарно-спасательные подразделения привлечены по повышенному рангу вызова – Пожар №3.

По прибытию подразделений было установлено, что в металлическом ангаре происходит горение торгового павильона на площади 1500 кв.м.

Для тушения пожара привлечены 126 человек, 47 ед. техники, в том числе от МЧС России 87 человека, 28 ед. техники.

В 21:53 пожар локализован на площади 1500 кв.м, передает пресс-служба облМЧС.

Фото: пресс-служба облМЧС