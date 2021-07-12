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Лесной пожар в Тольятти: ликвидация продолжается

12 июля 2021 10:58
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Лесной пожар в Тольятти: ликвидация продолжается

 В Тольятти продолжается масштабная акция по тушению лесного пожара. Представители МЧС поделились фотографиями с места событий.

Напомним, что огонь вспыхнул рядом с дорогой и быстро распространился. Площадь возгорания составила более полутора сотни гектаров. В городе введен режим ЧС. По словам огнеборцев, пламя  распространялось интенсивно из-за резкого ветра, постоянно меняющего направления.

Чтобы не допустить распространение огня, инженерной техникой выполняется опашка территории. Для тушения пожара вызвана авиационная техника.

 Силами сотрудников МЧС производится разделение территории на квадраты. На месте пожара работает вертолет МИ-8, 310 сотрудников МЧС и пожарной охраны, 14 бойлеров и тяжелая техника.

Тушением пожара руководит заместитель начальника ГУ МЧС России по Самарской области Игорь Быков. В районе Портпоселка и санатория «Лесное» работает передвижная экологическая лаборатория. Погибших и пострадавших людей нет. Угроза  распространения огня на населённые пункты отсутсвует, пишет ГТРК Самара.

Фото: МЧС России

Теги: лесной пожар МЧС Тольятти

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