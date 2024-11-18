Лада Приора и эвакуатор-погрузчик столкнулись ночью на автодороге М-5 «Урал» в Самарской области

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Октябрьские пожарные-спасатели проводили на месте ДТП аварийно-спасательные работы.



16 ноября на пункт связи пожарно-спасательной части поступило сообщение о столкновении двух автомобилей на 919 км автодороги М-5 «Урал». Согласно плану прикрытия автомобильных дорог, незамедлительно к месту вызова был направлен расчет пожарно-спасательной части № 173 пожарно-спасательного отряда № 37 в составе 3 человек, на одной единице техники. Также к месту происшествия были вызваны бригада скорой медицинской помощи и сотрудники территориальной Госавтоинспекции. Пожарные – спасатели произвели работы по отключению аккумуляторных батарей. К счастью, погибших в дорожно-транспортном происшествии нет, водитель и пассажир автомобиля Лада Приора были госпитализированы в Сызранскую центральную городскую и районную больницу. По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"