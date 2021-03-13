Купил паспорт в Интернете: в Тольятти задержали иностранца

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Во время несения службы на контрольно-пропускном пункте «Рубеж» сотрудники дорожно-патрульной службы ОГИБДД УМВД России по городу Тольятти остановили автомобиль «Хонда».

В ходе проверки документов сотрудники полиции обратили внимание на то, что водитель сильно занервничал. Сотрудникам полиции он предъявил паспорт жителя ближнего зарубежья. Подлинность документа вызвала у инспекторов сомнения.

Мужчину задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Во время опроса он рассказал, что паспорт купил через сеть Интернет. В ходе технико-криминалистической экспертизы выяснилось, что паспорт не соответствует предъявляемым требованиям и является поддельным.

В отношении водителя – жителя ближнего зарубежья возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.