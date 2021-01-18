Куйбышевская железная дорога призывает граждан быть бдительными, находясь вблизи объектов железнодорожного транспорта

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За январь-декабрь 2020 года количество случаев травмирования граждан на Куйбышевской магистрали выросло на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В зоне движения поездов травмированы 107 человек, из них 78 со смертельным исходом (Самарский регион – 37, из них 24 погибло, Пензенский – 17, из них 15 погибло, Волго-Камский – 10, из них 6 погибло, Башкирский – 43, из них 33 погибло).

Основными причинами получения травм стали хождение по железнодорожным путям в неустановленных местах, нахождение на пешеходном настиле во время движения поезда, попытки взобраться на платформу или спрыгнуть с нее.

Так, за 2021 год на Куйбышевской железной дороге произошло четыре несчастных случая в результате пренебрежения правилами безопасности: 1 января 2021 года на перегоне Пенза-1 – Пенза-4, 8 января 2021 года на перегоне Бугуруслан – Похвистнево, 11 января 2021 года на перегоне Светлое Озеро - Заинск и 12 января 2021 года на перегоне Самара - Толевое. Во всех случаях машинист поезда применил экстренное торможение для предотвращения наезда на человека, но избежать наезда не удалось.

В целях профилактики травмирования граждан сотрудники Куйбышевской железной дороги создают условия для безопасной посадки и высадки пассажиров за счет реконструкции платформ, оборудуют и обновляют пешеходные переходы через пути в местах интенсивного движения поездов, реализуют информационно-разъяснительные программы по правилам нахождения на объектах железнодорожного транспорта.

Куйбышевская магистраль напоминает: переходить пути необходимо только по пешеходным настилам или мостам. Категорически запрещается перебегать перед приближающимся поездом, забираться под вагоны и на крыши подвижного состава, находиться в зоне движения поездов в наушниках и капюшоне.