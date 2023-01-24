Куйбышевская ЖД обеспокоена ростом детского травматизма в 2022 году

173

В 2022 году на Куйбышевской железной дороге было травмировано пять несовершеннолетних (один ребенок погиб), за аналогичный период 2021 года – трое (все со смертельным исходом). Наиболее актуальной проблемой детский непроизводственный травматизм остается для Самарской области (три случая травматизма, один погиб) и Республики Башкортостан (два случая, смертельные случаи не зафиксированы).

Особую тревогу вызывают несовершеннолетние, которые зависимы от такого опасного увлечения, как селфи на железной дороге. Так, 1 июня 2022 года, в результате удара электротоком был травмирован подросток в Самарской области во время селфи на крыше вагона, к счастью, остался жив. 10 июня прошлого года в Республике Башкортостан при переходе путей была травмирована девушка 17 лет, железную дорогу она переходила в наушниках, приближение поезда не заметила.

Каждый случай непроизводственного травматизма на железной дороге – это грубое нарушение правил поведения на объектах транспортной инфраструктуры.

Вне зависимости от сезона и динамики происшествий железнодорожники ведут активную информационно-профилактическую работу, направленную на повышение культуры безопасности среди несовершеннолетних. Проводят совместные рейды с транспортной полицией и представителями городских властей. В течение года в школах было организовано свыше тысячи уроков безопасности, специальные занятия для детей были проведены на железнодорожных предприятиях, вокзалах и станциях.

На снижение уровня травматизма направлен и ряд технических мер. В прошлом году на дороге выполнен ремонт более 50 пешеходных переходов, 26 пассажирских платформ, установлено более 3 тысяч плакатов и знаков по безопасности, улучшено освещение 15 пассажирских платформ.

Куйбышевская железная дорога обращается к родителям и педагогам учебных заведений с просьбой еще раз поговорить с детьми о необходимости соблюдения правил безопасности на железнодорожной инфраструктуре и напомнить, что железная дорога является транспортным объектом повышенной опасности. Переходить пути можно только в оборудованных для этого местах, убедившись в отсутствии приближающегося поезда. Нельзя ходить по путям, запрыгивать на подножки движущегося поезда, перелезать через автосцепные устройства между вагонами, забираться на крыши вагонов, находиться на объектах железнодорожного транспорта в наушниках.