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Крупный лесной пожар в Тольятти локализовали

12 июля 2021 09:12
159
Крупный лесной пожар в Тольятти локализовали

Пожарным региона удалось совладать со стихией. Один из крупнейших за последние годы лесных пожаров в регионе локализован.

— В 17:45 все очаги возгорания в городском лесу на территории от Центрального района до Портпоселка локализованы! На полную ликвидацию пожара потребуется еще около полутора суток, — сообщил в своем Instagram-аккаунте глава Тольятти Николай Ренц.

Локализовать огонь помог прибывший из Магнитогорска самолет-амфибия Бе-200.

Пламя в 17 квартале Тольяттинского городского лесничества загорелось днем в субботу, 10 июля. По подсчетам МЧС, сутки спустя огонь прошел 152,6 га леса. К тушению привлекли более 300 пожарных, вертолет Ми-8, самолет-амфибию и пожарный корабль, пишет 63.ру.

Теги: В центре внимания лесной пожар пожар Тольятти

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