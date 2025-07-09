Контроль за оборотом оружия в Самарской области: цифры и факты

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В Самаре подвели итоги по линии лицензионно-разрешительной работы за 1 полугодие 2025 года.



На учёте в подразделениях Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Самарской области состоит 67,5 тысяч владельцев гражданского оружия, в собственности которых находится свыше 126 тысяч единиц оружия.



За 6 месяцев 2025 года рассмотрено около 26 тысяч заявлений от граждан и представителей юридических лиц на получение государственных услуг в сфере оборота оружия, частной охранной и частной детективной деятельности. 98% из них поступило в электронном виде.



С начала года проведено около 9 тысяч проверок сохранности оружия, в ходе которых за выявленные нарушения составлено 1 220 административных протоколов в отношении физических лиц. По результатам проведенных мероприятий из оборота изъято 810 единиц оружия и свыше 4 тысяч боеприпасов.



При содействии Управления Росгвардии по Самарской области на нужды СВО передано около одной тысячи единиц изъятого и добровольно сданного оружия.



В рамках лицензионного контроля проведено более 60 проверок частных охранных организаций, в результате которых выявлено 83 нарушения.