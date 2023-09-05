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Коммунальная авария: в Самаре на проспекте Кирова из-под земли сильным потоком забила горячая вода

5 сентября 2023 15:31
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На данный момент этот участок выведен из работы, ведется подготовка к ремонту.

Во вторник, 5 сентября, в Самаре случилась коммунальная авария. На проспекте Кирова, 322 из-под земли сильным потоком забила горячая вода, пишет СОВА

 Очевидцы сняли видео, которое затем выложили в соцсети. Видно, что из люка вверх рвется поток воды. Рядом с фонтаном находятся автомобили. Причина аварии выясняется. 

В городской администрации прокомментировали коммунальное ЧП: 

- Специалистами ресурсоснабжающей организации выявлен дефект на теплосети на проспекте Кирова. На данный момент этот участок выведен из работы, ведется подготовка к ремонту. В планах устранить дефект в ближайшее время. Ограничений по подаче горячей воды нет. Ресурсники приносят извинения за доставленные неудобства. 

 

Фото:   ru.freepik.com

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