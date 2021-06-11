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Кинельские приставы помогли взыскать ущерб с преступника

11 июня 2021 09:46
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Кинельские приставы помогли взыскать ущерб с преступника

В Самарской области судебные приставы помогли сыну получить компенсацию морального вред за убийство отца. Сумма долга составила 800 тысяч рублей.

Встреча двух знакомы из г. Кинеля переросла из дружеской посиделки в пьяную ссору. На почве возникшей неприязни один из ссорившихся ударил другого ножом, в связи с чем тот скончался. Виновному было назначено наказание в виде лишения свободы. Также суд обязал его выплатить пострадавшей стороне компенсацию в размере 800 тысяч рублей. Исполнительный лист о взыскании морального вреда поступил на исполнение в отделение судебных приставов Кинельского района.

Судебным приставом-исполнителем должник предупрежден о возбуждении в отношении него исполнительного производства. Однако добровольно мужчина задолженность не погасил. В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель направил в регистрирующие органы и кредитные организации запросы об установлении имущественного положения должника. 

В результате полученных ответов стало известно, что у мужчины имеется транспортное средство Toyota Camry. Судебным приставом-исполнителем в отношении принадлежащего должнику автомобиля составлен акт описи и ареста имущества. Виновному в совершении преступления разъяснили, что в случае непогашения задолженности автотранспортное средство передадут на реализацию. Узнав об этом, должник полностью оплатил долг в 800 тысяч рублей.

Теги: судебные приставы убийство

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