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Кинельские огнеборцы оперативно потушили пожар в квартире и спасли детей

29 сентября 2023 13:15
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28 сентября вечером кинельские огнеборцы оперативно потушили пожар в квартире и спасли детей

28 сентября вечером кинельские огнеборцы оперативно потушили пожар в квартире и спасли детей.

В ходе мониторинга сети Интернет представителями отдела по взаимодействию со СМИ, воспитательной работе и психологическому обеспечению регионального ГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС», в одном из пабликов, выявлена информация с благодарностью в адрес огнеборцев.


Автор публикации пишет: «Меня сейчас очень сильно переполняют чувства. Сегодня был очень жуткий день: горела под нами квартира. Когда пожарные вскрыли дверь, было так много дыма, что в подъезде дышать совсем было нечем, и люди не могли даже выйти из своих квартир на улицу и покинуть помещение самостоятельно. Было очень жутко и очень страшно. Пожарным пришлось выбить все окна в подъезде и в квартире, которая горела. Хочу поблагодарить нашу пожарно-спасательную часть 82». Женщина отмечает, что огнеборцы и медработники прибыли по вызову оперативно, работали слаженно и профессионально.

«Я вас очень сильно благодарю за спасенных моих детей 2011 г.р., 2013 г.р. и 2023 г.р. И я, и дети сильно напугались. Какие-то минуты- и могло произойти страшное. Ваша профессия очень опасна, вы даете вторую жизнь людям, спасая их. Я хочу каждому, кто сегодня участвовал в тушении пожара и эвакуации людей, пожелать вам и вашим семьям здоровья крепкого. Вы смелые, сильные люди. Дай Бог вам сил!».
Руководство регионального государственного казенного учреждения «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности, и чрезвычайным ситуациям» высоко ценит положительные отзывы жителей губернии о деятельности противопожарной службы Самарской области и выражает искреннюю признательность за слова благодарности в адрес своих подчиненных.

Теги: Пожар

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