КАМАЗ и ГАЗель столкнулись в Исаклинском районе

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24 декабря на территории региона зарегистрировано 7 ДТП, в которых пострадали 9 человек.

Одно из ДТП произошло в 00:15 час. в Исаклинском районе. 53-летний водитель, находясь за рулем автомашины КАМАЗ без права управления транспортным средством, двигался по автодороге М-5 «Урал - Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск» в направлении г. Самара. В пути следования на 1151 км. данной автодороги на нерегулируемом перекрестке, при повороте налево не предоставил преимущество в движении транспортному средству ГАЗ под управлением 36-летнего водителя и допустил столкновение с ним. С места происшествия госпитализирован водитель автомашины ГАЗ.