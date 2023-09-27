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Изготовителя смертельного сидра в Самарской области не накажут

27 сентября 2023 13:15
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Изготовителя смертельного сидра в Самарской области не накажут

Еще один судья из Самарской области может оказаться в центре крупного скандала. Его детали сообщил депутат Государственной думы Александр Хинштейн.

— В 2022 году представитель Арбитражного суда Самарской области Татьяна Матюхина освободила от штрафа Анара Гусейнова, производителя напитка «Мистер Сидр». Похожие судебные решения она выносила и позже, в отношении других предпринимателей. Только за март — апрель 2023 года семь раз бутлерегам заменили штраф на предупреждение. Но по «коллегам» Анара Гусейнова решения обжаловали сотрудники прокуратуры Самарской области. И по итогам рассмотрения в 11-м арбитражном апелляционном суде нарушителей оштрафовали, — пояснил парламентарий.

По словам народного избранника, в ближайшее время в отношении арбитра может начаться проверка, пишет 63.ру.

Массовое отравление «Мистером Сидром» зафиксировали в начале июня 2023 года. Сообщения о пострадавших и погибших поступали не только из Самарской, но и Ульяновской, Нижегородской, Пензенской, Курганской областей и Удмутрии. Исследования показали, что в алкоголе были метанол, этиленгликоль и этилбутират.

По последней информации, погибло 47 человек (в том числе и 17-летняя девочка), еще 61 пострадал.

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