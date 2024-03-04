Из-за взрыва на железнодорожном мосту под Самарой были задержаны пять поездов

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Правоохранительные органы выясняют последствия взрыва на железнодорожном мосту в Безенчукском районе Самарской области.

О взрыве, который произошел утром 4 марта на железнодорожном перегоне Звезда-Чапаевск в районе моста через реку Чапаевка, сообщает РИА Новости, ссылаясь на информацию Единой дежурной диспетчерской службы Безенчукского района Самарской области.

По данным telegram-канала компании РЖД, инцидент произошел в понедельник в 06:56 по московскому времени. В связи с произошедшим приостановлено движение пяти пассажирских поездов: № 32 Москва – Орск, № 50 Москва – Самара, № 10 Москва – Самара, № 7574 Сызрань – Мирная, № 7104 Сызрань – Самара.

В движение пригородных электричек тоже будут внесены изменения. Информацию можно уточнить в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", на сайте ОАО "РЖД", а также по круглосуточному телефону 8-800-775-00-00, пишет Смотрим.