Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарские полицейские проводят для молодых людей патриотические встречи
Самарские полицейские проводят для молодых людей патриотические встречи
В Новокуйбышевске мужчина украл чужие карты, а потом еще две бутылки водки
В Новокуйбышевске мужчина украл чужие карты, а потом еще две бутылки водки
Мэр Тольятти попросил горожан временно не гулять в сквере 50-летия АВТОВАЗа
Мэр Тольятти попросил горожан временно не гулять в сквере 50-летия АВТОВАЗа
Самарская область вошла в топ-3 рейтинга по развитию спорта
Самарская область вошла в топ-3 рейтинга по развитию спорта
Минфин РФ предлагает ввести меры по борьбе с фирмами-однодневками
Минфин РФ предлагает ввести меры по борьбе с фирмами-однодневками
Минфин РФ предложил ввести новые налоги для игорного бизнеса и букмекеров
Минфин РФ предложил ввести новые налоги для игорного бизнеса и букмекеров
В Тольятти состоится конференция муниципальных отделений Ассоциации ветеранов СВО Самарской области
Стала известна программа гастрономического фестиваля «Самара со вкусом»
Стала известна программа гастрономического фестиваля «Самара со вкусом»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.35
-0.67
EUR 99.04
0.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «На этом месте»
В Самарском зоопарке отметят День амурского тигра
25 сентября пройдет последняя в этом году пешеходная экскурсия Музея Эльдара Рязанова
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Из-за взрыва газа на 5 этаже жилого дома в Тольятти эвакуировали 80 человек

24 сентября 2025 09:58
141
Из-за взрыва газа на 5 этаже жилого дома в Тольятти эвакуировали 80 человек

Взрыв газа произошел на пятом этаже многоквартирного дома в Тольятти Самарской области, проводилась эвакуация 80 человек, никто не пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

"Сегодня в 1.41 (0.41 мск) в Тольятти в доме №50 по улице Победы произошел хлопок газовоздушной смеси в квартире на пятом этаже. Погибших и пострадавших нет... Было эвакуировано 80 человек, среди которых 15 детей. Для обогрева и перевозки людей было организовано дежурство двух автобусов, на базе МБУ "Школа № 20" развернут пункт временного размещения. В настоящее время большинство жильцов вернулись домой", - написал Федорищев в своем канале на платформе Max.

По его словам, проведено обследование квартир, пишет РИА Новости.

"Несущие конструкции дома не повреждены, есть повреждения межкомнатных перегородок в трех квартирах, а также остекления 11 оконных рам в соседних квартирах и подъезде", - отметил глава региона.

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Стала известна программа гастрономического фестиваля «Самара со вкусом»
24 сентября 2025, 10:37
Стала известна программа гастрономического фестиваля «Самара со вкусом»
В первый день фестиваля, 27 сентября, состоится конкурс — выбор самого вкусного блюда Самарской области.  Общество
114
Валидаторы установят на троллейбусных маршрутах №№ 18 и 19 в Самаре
23 сентября 2025, 14:01
Валидаторы установят на троллейбусных маршрутах №№ 18 и 19 в Самаре
В настоящее время электронная оплата проезда возможна в 185 троллейбусах и трамваях города. Транспорт
360
20 наград вручили на 18-м Международном кинофестивале «Соль земли» в Самаре
23 сентября 2025, 12:46
20 наград вручили на 18-м Международном кинофестивале «Соль земли» в Самаре
Обладателем Гран-при стал фильм «Околица» режиссера Валерия Константинова из Санкт-Петербурга. Культура
359
В центре внимания
Стала известна программа гастрономического фестиваля «Самара со вкусом»
24 сентября 2025  10:37
Стала известна программа гастрономического фестиваля «Самара со вкусом»
116
Из-за взрыва газа на 5 этаже жилого дома в Тольятти эвакуировали 80 человек
24 сентября 2025  09:58
Из-за взрыва газа на 5 этаже жилого дома в Тольятти эвакуировали 80 человек
132
Валидаторы установят на троллейбусных маршрутах №№ 18 и 19 в Самаре
23 сентября 2025  14:01
Валидаторы установят на троллейбусных маршрутах №№ 18 и 19 в Самаре
360
20 наград вручили на 18-м Международном кинофестивале «Соль земли» в Самаре
23 сентября 2025  12:46
20 наград вручили на 18-м Международном кинофестивале «Соль земли» в Самаре
359
В Самарской области задержали отца и сына, совершавших диверсии с 2023 года
23 сентября 2025  12:00
В Самарской области задержали отца и сына, совершавших диверсии с 2023 года
315
Весь список