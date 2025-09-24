Из-за взрыва газа на 5 этаже жилого дома в Тольятти эвакуировали 80 человек

141

Взрыв газа произошел на пятом этаже многоквартирного дома в Тольятти Самарской области, проводилась эвакуация 80 человек, никто не пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

"Сегодня в 1.41 (0.41 мск) в Тольятти в доме №50 по улице Победы произошел хлопок газовоздушной смеси в квартире на пятом этаже. Погибших и пострадавших нет... Было эвакуировано 80 человек, среди которых 15 детей. Для обогрева и перевозки людей было организовано дежурство двух автобусов, на базе МБУ "Школа № 20" развернут пункт временного размещения. В настоящее время большинство жильцов вернулись домой", - написал Федорищев в своем канале на платформе Max.

По его словам, проведено обследование квартир, пишет РИА Новости.

"Несущие конструкции дома не повреждены, есть повреждения межкомнатных перегородок в трех квартирах, а также остекления 11 оконных рам в соседних квартирах и подъезде", - отметил глава региона.