Из-за водителя без прав в Самаре пострадали двое

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13 декабря на территории региона зарегистрировано 6 ДТП, в которых пострадали 8 человек.

Одно из ДТП произошло в 12:50 час. в г. Сызрань. 37-летний водитель, находясь за рулем автомашины LADA Kalina без права управления транспортным средством, двигался по ул. Ульяновская в направлении ул. Победы. В пути следования напротив дома № 12, проехал регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомашиной Chevrolet Cruze под управлением 27-летнего водителя. С места происшествия в медицинское учреждение доставлены 23-летняя женщина-пассажир автомашины LADA Kalina и 24-летняя женщина-пассажир Chevrolet Cruze, им назначено амбулаторное лечение.