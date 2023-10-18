Из-за урагана в Самарской области погиб мужчина

113

Во вторник, 17 октября 2023 года, на Самарскую область обрушился ураганный ветер. Региональное управление МЧС еще накануне предупреждало о непогоде, а уже на следующий день в Самарской области было зафиксировано десятки ЧП, в том числе с пострадавшими. Так, в городе Отрадный на одной из центральных улиц на прохожих рухнуло огромное дерево. Стволом накрыло двоих – мужчину и женщину. Пенсионерку удалось спасти, ее госпитализировали в больницу, а вот мужчина, к сожалению, погиб на месте от полученных травм. Журналисту «КП-Самара» удалось выяснить, чью жизнь забрала непогода.

- Василию Т. было 39 лет. Хороший человек, работящий. Воспитывал троих сыновей. Старшему 9 лет, среднему – 6, а младшему еще и двух не исполнилось, - рассказала журналисту "КП-Самара" знакомая семьи из Отрадного.

- Сообщение на пульт дежурного поступило в 11:54. В результате порывов ветра дерево упало на тротуар у дома № 19 по улице Отрадной. Погиб мужчина. Его личность сейчас устанавливается. Пострадала 69-летняя женщина, госпитализирована, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

В правительстве региона отметили, что состояние пострадавшей женщины на данный момент оценивается как средней степени тяжести. Она находится в больнице, где врачи ей оказывают всю необходимую помощь.