Из-за разлива кипятка в музее Самары сильно пострадала гитара Высоцкого

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В Самаре залило кипятком легендарный музей Владимира Высоцкого. Коммунальная авария случилась в воскресенье, 26 декабря. О несчастье сообщил президент Фонда «Центр Владимира Высоцкого в Самаре», директор музея Михаил Трифонов.

Как рассказал Михаил Трифонов, утром в воскресенье ему позвонили из полиции Ленинского района – один из отделов сейчас временно располагается в одном здании с музеем, аккурат под ним.

- Мне позвонила девушка-дежурная, она заметила, что с потолка четвертого этажа, где находится наш музей, на оргтехнику и документы льется горячая вода, а в здании стоит пар, - рассказал Михаил Трифонов журналисту «КП-Самара».

Когда директор музея приехал на место, и вместе с аварийной службой и представителями департамента управления имуществом зашел внутрь, то просто обомлел.

- На полу был разлит кипяток, а в воздухе стоят горячий пар, как будто в парилке в бане! – рассказывает Михаил Трифонов. – И это в помещении музея, где хранятся уникальные экспонаты!

Мужчина сразу же бросился спасать ценные предметы. На помощь ему пришли девушки из службы добровольной помощи полиции – они отважно принялись вытаскивать из парилки в коридор все, что еще можно было спасти.

Но многие уникальные экспонаты, увы, пострадали очень сильно.

- Гитара, на которой играл Владимир Высоцкий, оказалась сильно повреждена – от кипятка у нее провисли струны, а сверху на корпусе образовались две большие трещины,- сокрушается Михаил Трифонов. – Не знаю, подлежит ли она теперь восстановлению, или утеряна безвозвратно…

Существенными оказались и повреждения картины «Возвращаются все», написанной известным художником куйбышевского ГМК-62 Георгием Кикиным.

- Картина была выкуплена 20 лет назад бизнесменами за 40 тысяч рублей и подарена музею, - рассказывает Михаил Трифонов. – От воздействия кипятка масляная краска размокла и смешалась с влагой и потеками побелки. Мы обязательно покажем ее экспертам-реставраторам, но не уверен, смогут ли они ее восстановить.

Задет кипятком оказался и один из самых ценных экспонатов музея – афиша куйбышевского концерта с автографом Высоцкого. К счастью, до самого автографа вода не дошла, и после того, как бумага высохла, на ней в память об аварии осталась лишь небольшая полоса.

Пострадали и многочисленные фотографии: несмотря на то, что они находились под стеклом, от влаги они вспухли. Их состояние будут оценивать после того, как они подсохнут.

Как оказалось, в ЧП оказались виновны батареи, лопнувшие в редакции «Самарской газеты», которая располагается над музеем. По предварительной версии, они не выдержали ночного 20-градусного перепада температур.

- Сейчас экспонаты из пострадавшей комнаты перенесли в соседние помещения. Но музею необходим комплексный ремонт, обои на стенах и потолке просто висят, - говорит Михаил Трифонов.

Кто и когда будет делать ремонт – пока непонятно. Здание находится на балансе департамента управления имуществом, и редакция, и музей – лишь арендаторы.

- Мы обратились за помощью к главе города Елене Лапушкиной,- говорит Михаил Трифонов. – Нужно срочно спасать музей, иначе мы рискуем потерять уникальные экспонаты, которые собирали почти сорок лет.