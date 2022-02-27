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Из-за пожара в Самаре эвакуировали жителей 24-этажного дома

27 февраля 2022 12:18
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Из-за пожара в Самаре эвакуировали жителей 24-этажного дома

В Октябрьском районе Самаре провели срочную эвакуацию жителей 24-этажного дома. Как сообщили в областном управлении МЧС, в здании на улице Лукачева, 4 произошёл пожар.

Возгорание произошло в квартире на 21 этаже. Пожарно-спасательные подразделения прибыли по повышенному рангу вызова – 1-бис. В результате возгорания на площади 15 квадратных метров пострадал мужчина 1983 года рождения, его доставили в самарскую больницу имени Пирогова. Из дома было эвакуировано 40 человек. С огнём боролись 52 человека и 17 единиц техники. Причины пожара выясняются, сообщает Самара Город | Новости Самары.

Теги: Пожар

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