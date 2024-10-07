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Из-за пожара на нефтебазе в Феодосии введен муниципальный режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом в Telegram сообщил мэр города Игорь Ткаченко.

«Напоминаю, что доступ людей и транспорта в зону ЧС ограничен», — объявил Ткаченко.

В ночь на понедельник, 7 октября, на нефтебазе в Крыму произошел мощный пожар, движение на части улиц перекрыто. До этого жители слышали несколько мощных взрывов. А Министерство обороны тем временем сообщало, что регион подвергся атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До пожара местные жители слышали взрывы

Пожар произошел на нефтебазе в Феодосии на юго-востоке полуострова. Как отметил советник главы Крыма Олег Крючков, жертв и пострадавших в результате пожара нет, на месте работают расчеты МЧС, пишет Лента.