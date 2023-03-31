Из-за обгона в Красноярском районе пострадали два человека

101

30 марта на территории Самарской области зарегистрировано 7 ДТП с пострадавшими.

Одно из ДТП произошло в 13:40 час. в Красноярском районе. 63-летний водитель, находясь за рулем автомашины «Nissan», двигался по автодороге «Казань - Буинск – Ульяновск» в направлении г. Самара. В пути следования на 398 км. данной автодороги, нарушил расположение транспортных средств на проезжей части дороги при совершении маневра обгон, в местах где такой маневр разрешен, и допустил столкновение автомобилем «Лада 219000» под управлением 41-летнего водителя, который осуществлял маневр обгона его автомобиля. Водителю автомобиля «Лада 219000» медиками оказана помощь на месте происшествия, его пассажир – 38-летняя женщина доставлена в медицинское учреждение.