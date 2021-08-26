Из-за лесного пожара в Тольятти ввели режим ЧС

Я нашел ошибку
Главные новости:
В качестве экзаменаторов выступили сотрудники Госавтоинспекции по Самарской области и Самарской дистанции пути.
На железнодорожных переездах в Самаре для автолюбителей была организована викторина на знание ПДД
Контракт с нашей командой заключен на 3 года.
Первый игрок из Нидерландов - крайний защитник Гленн Бейл перешел в "Крылья Советов"
Правоохранители отследили и изъяли 7 посылок с наркотиками и психотропными веществами.
Канал поставки наркотиков из Испании в Самару перекрыт таможенниками
На защиту лесов и борьбу с пожарами российским регионам будет выделено 24 млрд рублей.
На защиту лесов и борьбу с пожарами региону добавят средств
Уже сегодня утром благодаря оперативному реагированию возгорание удалось локализовать, предварительная причина пожара – поджог.
Дмитрий Азаров рассказал о ситуации с пожаром в Тольятти
Дмитрий Азаров рассказал о том, какая работа была проведена в рамках деятельности рабочей группы за период ее работы.
Дмитрий Азаров открыл Российскую креативную неделю в Москве стратегической сессией комиссии Госсовета по культуре
В Самаре 213 заболевших.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Она ушла в Троице-Одигитриевский ставропигиальный женский монастырь.
Народная артистка РСФСР Екатерина Васильева приняла монашеский постриг
Наверх
Самара  +26 °C, Тольятти  +25 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.74
-0.21
EUR 86.58
-0.23
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
На железнодорожных переездах в Самаре для автолюбителей была организована викторина на знание ПДД
В СОУНБ начинает работу выставка «Орнаментика русской книги»
Министр спорта СО Сергей Кобылянский провел торжественный прием олимпийцев
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Из-за лесного пожара в Тольятти ввели режим ЧС

26 августа 2021 10:19
266
Из-за лесного пожара в Тольятти ввели режим ЧС

Мэр автограда Николай Ренц объявил о введении режима чрезвычайной ситуации. Причиной стал лесной пожар, вспыхнувший 25 август в лесной зоне.

Очаг возгорания зафиксировали в 3-м квартале тольяттинского лесничества между Центральным и Автозаводским районами. Изначально площадь пожара составляла 3 га, но из-за сильного ветра пламя быстро распространилось и захватило 30 гектаров леса, пишет 63.ру.

В помощь службам пожаротушения привлекли дополнительную технику, бойлеры и бульдозеры. Практически в первый час пожара из Самары прибыл самолет Ил-76 и сбрасывал на место огня тонны воды. Всего для тушения пожара привлечено 77 человек и 24 единицы техники. 

Власти автограда сообщили, что огонь удалось локализовать. Но спасатели и пожарные все еще на месте ЧП, для того бы не допустить новые возгорания. Также над городом продолжает летать пожарная авиация.

В Тольятти это уже второе крупное возгорание за лето 2021. В субботу, 10 июля, в Тольятти загорелся лес Центрального района, между автовокзалом и Портпоселком.

Из-за аномальной жары за последнюю неделю в Самарской области произошло несколько десятков природных пожаров. Самый крупный начался 21 августа 2021 года в Борском районе. На сегодняшний день его удалось только локализовать.

 

Теги: В центре внимания лесной пожар Тольятти ЧС

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Причиной крупного лесного пожара в Тольятти мог стать поджог
26 августа 2021, 12:22
Причиной крупного лесного пожара в Тольятти мог стать поджог
Экстренные службы с участием авиации боролись с пламенем всю ночь. Происшествия
178
Глава Тольятти: причиной лесного пожара мог быть поджог
12 июля 2021, 09:32
Глава Тольятти: причиной лесного пожара мог быть поджог
В причинах ЧС предстоит разобраться правоохранителям. Происшествия
687
Крупный лесной пожар в Тольятти локализовали
12 июля 2021, 09:12
Крупный лесной пожар в Тольятти локализовали
По подсчетам МЧС, сутки спустя огонь прошел 152,6 га леса. Происшествия
969
В центре внимания
В Самаре не будут сносить несколько аварийных домов
26 августа 2021  10:26
В Самаре не будут сносить несколько аварийных домов
250
Из-за лесного пожара в Тольятти ввели режим ЧС
26 августа 2021  10:19
Из-за лесного пожара в Тольятти ввели режим ЧС
265
Более 960 тысяч пенсионеров Самарской области получат разовые выплаты по 10 тысяч рублей в сентябре
25 августа 2021  13:22
Более 960 тысяч пенсионеров Самарской области получат разовые выплаты по 10 тысяч рублей в сентябре
1826
Азаров поблагодарил жителей за активность в создании Народной программы
25 августа 2021  13:08
Азаров поблагодарил жителей за активность в создании Народной программы
512
В Самаре сократили количество общественного транспорта на 18 маршрутах
25 августа 2021  11:31
В Самаре сократили количество общественного транспорта на 18 маршрутах
544
Весь список