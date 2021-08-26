Из-за лесного пожара в Тольятти ввели режим ЧС

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Мэр автограда Николай Ренц объявил о введении режима чрезвычайной ситуации. Причиной стал лесной пожар, вспыхнувший 25 август в лесной зоне.

Очаг возгорания зафиксировали в 3-м квартале тольяттинского лесничества между Центральным и Автозаводским районами. Изначально площадь пожара составляла 3 га, но из-за сильного ветра пламя быстро распространилось и захватило 30 гектаров леса, пишет 63.ру.

В помощь службам пожаротушения привлекли дополнительную технику, бойлеры и бульдозеры. Практически в первый час пожара из Самары прибыл самолет Ил-76 и сбрасывал на место огня тонны воды. Всего для тушения пожара привлечено 77 человек и 24 единицы техники.

Власти автограда сообщили, что огонь удалось локализовать. Но спасатели и пожарные все еще на месте ЧП, для того бы не допустить новые возгорания. Также над городом продолжает летать пожарная авиация.

В Тольятти это уже второе крупное возгорание за лето 2021. В субботу, 10 июля, в Тольятти загорелся лес Центрального района, между автовокзалом и Портпоселком.

Из-за аномальной жары за последнюю неделю в Самарской области произошло несколько десятков природных пожаров. Самый крупный начался 21 августа 2021 года в Борском районе. На сегодняшний день его удалось только локализовать.

Фото: Николай Ренц / Instagram.com