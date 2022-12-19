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Из-за ледяного дождя в аэропорту Курумоч в Самаре накануне задержали 11 рейсов. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.



- 18 декабря в связи с неблагоприятными метеорологическими условиями (дождь с образованием наледи) в аэропорту Курумоч задержано 11 рейсов, - пояснили в аэропорту. - С пассажирами задержанных рейсов работают представители авиакомпаний.



Известно, что один из задержанных рейсов ушел на запасной аэродром в Оренбург. Это самолет, летевший из Махачкалы.



Судя по онлайн-табло аэропорта задержаны также три рейса в Москву, рейсы в Санкт-Петербург, Баку, Калининград, Сургут и другие города. Пассажиры могут следить за судьбой рейсов на онлайн-табло на сайте аэропорта, пишет Самара Город | Новости Самары.