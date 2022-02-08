Из-за льда в Самарской области объявлен желтый уровень опасности

Я нашел ошибку
Главные новости:
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Днем российской науки
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Днем российской науки
Почти 2500 выездов осуществила служба неотложной помощи для больных COVID-19
Почти 2500 выездов осуществила служба неотложной помощи для больных COVID-19
В Самарской области полицейские провели мероприятия по дорожной безопасности
В Самарской области полицейские провели мероприятия по дорожной безопасности
В Ставропольском районе пресекли незаконный оборот наркотиков в особо крупном размере
В Ставропольском районе пресекли незаконный оборот наркотиков в особо крупном размере
В Самаре иномарка сбила пенсионерку
В Самаре иномарка сбила пенсионерку
В каждой седьмой компании планируют увеличить количество персонала на удаленке
В каждой седьмой компании планируют увеличить количество персонала на удаленке
Самарский государственный аграрный университет: наука ради качества жизни
Самарский государственный аграрный университет: наука ради качества жизни
Специалисты Института инновационного развития (ИИР) СамГМУ разработали сервис «Цифровая экосистема HUB»
Специалисты Института инновационного развития (ИИР) СамГМУ разработали сервис «Цифровая экосистема HUB»
Наверх
Самара  -5 °C, Тольятти  -5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.68
-0.37
EUR 86.52
-0.6
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Дан старт окружному этапу фестиваля «Театральное Приволжье»
В Самаре, в историческом парке «Россия – Моя история», открывается выставка «Точка зрения»
Волжский русский народный хор имени П.М. Милославова представит «Сказку о рыбаке и рыбке» в Самаре
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Из-за льда в Самарской области объявлен желтый уровень опасности

8 февраля 2022 10:49
112
Из-за льда в Самарской области объявлен желтый уровень опасности

От ФГБУ «Приволжское УГМС» получена консультация: «Объявлен желтый уровень опасности. Днем 08.02.2022 по западным районам Самарской области ожидается сложное отложение 11-34 мм».

Холодная погода и гололед неминуемо отражаются на здоровье пешеходов — падение на лед как минимум чревато ушибом, как максимум — вывихами и переломами. Поэтому в такой период нужно быть очень осторожным, обязательно рассказать своим детям о мерах безопасного поведения на льду, сообщает облМЧС.

Правила поведения пешеходов при гололеде:

В первую очередь, обратите внимание на свою обувь: подберите нескользящую обувь с подошвой на микропористой основе.

Смотрите себе под ноги, старайтесь обходить опасные места. Если ледяную «лужу» обойти невозможно, то передвигайтесь по ней, как лыжник, небольшими скользящими шажками.

Будьте предельно внимательны на проезжей части дороги: не торопитесь и тем более не бегите.

Старайтесь обходить все места с наклонной поверхностью.

Наступать следует на всю подошву, ноги слегка расслабить в коленях.

Руки по возможности должны быть свободны, старайтесь не носить тяжелые сумки, не держите руки в карманах — это увеличивает вероятность падения.

Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами.

Если Вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения. В момент падения постарайтесь сгруппироваться, и, перекатившись, смягчить удар о землю. Не пытайтесь спасти вещи, которые несёте в руках. Не торопитесь подняться, осмотрите себя, нет ли травм, попросите прохожих людей помочь.

Помните: особенно опасны падения на спину, вверх лицом, так как можно получить сотрясение мозга. При получении травмы обязательно обратитесь к врачу за оказанием медицинской помощи.

Рекомендации для автомобилистов:

- в гололед, по возможности, воздержитесь от поездок;

- держите дистанцию с запасом, избегайте резкого торможения, не превышайте скорость;

- соблюдайте скоростной режим и дистанцию движения;

- у перекрестков и пешеходных переходов обязательно помните, что пешеход может внезапно выйти на дорогу.

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Днем российской науки
08 февраля 2022, 12:18
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Днем российской науки
Наша область располагает мощным научно-производственным и образовательным потенциалом. Общество
1
В регионе циркулируют грипп, парагрипп, аденовирусные инфекции, штаммы дельта и омикрон.
07 февраля 2022, 20:39
Дмитрий Азаров поручил проверить готовность системы здравоохранения региона к электронному оформлению больничных
В регионе циркулируют грипп, парагрипп, аденовирусные инфекции, штаммы дельта и омикрон. Политика
678
 Подтверждено за сутки 3844 случая COVID-19 в Самарской области
07 февраля 2022, 13:55
 Подтверждено за сутки 3844 случая COVID-19 в Самарской области
На седьмое февраля в регионе за сутки госпитализировано 215 пациентов с коронавирусом. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
551
В центре внимания
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Днем российской науки
8 февраля 2022  12:18
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Днем российской науки
35
Из-за льда в Самарской области объявлен желтый уровень опасности
8 февраля 2022  10:49
Из-за льда в Самарской области объявлен желтый уровень опасности
111
В регионе циркулируют грипп, парагрипп, аденовирусные инфекции, штаммы дельта и омикрон.
7 февраля 2022  20:39
Дмитрий Азаров поручил проверить готовность системы здравоохранения региона к электронному оформлению больничных
687
 Подтверждено за сутки 3844 случая COVID-19 в Самарской области
7 февраля 2022  13:55
 Подтверждено за сутки 3844 случая COVID-19 в Самарской области
554
Высота снежного покрова в Самаре сейчас составляет 83 см
7 февраля 2022  13:21
Высота снежного покрова в Самаре сейчас составляет 83 см
370
Весь список