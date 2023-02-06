Из незаконного оборота в Самаре изъято 270 литров алкоголя

127

В ходе проверки двух торговых павильонов, расположенных на ул. Новосельской полицейские установили факты реализации алкогольной продукции в отсутствии сопроводительных документов и в нарушение особых требований и правил розничной продажи алкогольной продукции. В отношении индивидуальных предпринимателей составлены протоколы об административном правонарушении. Из незаконного оборота изъято 270 литров алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Кроме того, в ходе проверки одного из павильонов полицейские обнаружили, что в качестве отопительных систем используется газобаллонное оборудование бытового назначения, тем самым в действиях предпринимателя усматривается нарушение требований пожарной безопасности. Материалы проверки по данному факту переданы в ГУ МЧС России по Самарской области.

Подобные мероприятия на территории города продолжатся.

Напоминаем, что обо всех фактах нарушения законодательства можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 102.