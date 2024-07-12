Испугавшись уголовной ответственности, в Октябрьске восстановили откос земляного полотна

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Организация, выполняющая работы по ремонту и содержанию дорог, восстановила откос земляного полотна в г. Октябрьске. Дефекты, обнаруженные на спуске Центральном, были устранены только после вмешательства судебных приставов.

Между администрацией города и дорожной организацией был заключен договор по ремонту автомобильных дорог общего пользования. Выполнив все обязательства по ремонту дорожных объектов, административной комиссией в ходе приемки был зафиксирован обвал земляного полотна откосной части дороги. Так как организация отказалась исправлять недостатки местная администрация обратилась в суд.

Исполнительный лист о восстановлении откоса земляного полотна поступил на исполнение в отделении судебных приставов г. Октябрьска. Судебный пристав предупредил организацию о необходимости устранить дефекты части дороги, поскольку обвал полотна представляет риск для участников дорожного движения. Поскольку организация не исполнила решение суда в срок, сотрудник Службы вынес в отношении руководства компании постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей. Однако побудить организацию восстановить откос земляного полотна удалось после вручения должнику предупреждения об уголовной ответственности.

Не желая наносить ущерб репутации, организация восстановила откос земляного полотна на спуске Центральном и оплатила исполнительский сбор.