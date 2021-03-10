Инцидент с закрытым в детсадовской раздевалке ребенком в Самаре исчерпан

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Самарская прокуратура завершила проверку инцидента, произошедшего в детском саду №337 в декабре прошлого года. Тогда разразился скандал: воспитатель во время тихого часа в наказание оставил 4-летнего ребенка одного в раздевалке в пижаме - это следует из документа, который был предоставлен родителями других детей журналистам.

Мама мальчика работала в том же детском саду воспитателем, но в другой группе. В декабре прошлого года она услышала громкий крик, пошла в соседнюю группу, чтобы узнать, что произошло и обнаружила там своего сына, который плакал в раздевалке.

Женщина никуда жаловаться не стала, опасаясь возможных проблем с начальством, но родители других детей рассказали об инциденте. В дело вмешались прокуратура и департамент образования. Однако, по результатам проверки никаких нарушений со стороны воспитателя выявлено не было.

- Ребенок не соблюдал правила поведения в детском саду, в том числе во время тихого часа, мешая обеденному сну других воспитанников, - говорится в документе прокуратуры. - В целях проведения с ним профилактической беседы и создания благоприятной атмосферы пребывания других воспитанников воспитателем ребенка вывели в раздевалку, находящуюся вблизи от основного помещения группы.

Надзорное ведомство не нашло доказательств того, что с детьми плохо обращаются в учреждении. Зато были замечены некие нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, пишет ПроГородСамара.

Фото: Pixabay.com