Иностранец незаконно рубил деревья в Самарской области

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В ходе осуществления комплекса оперативно-розыскных мероприятий УФСБ России по Самарской области установлена причастность гражданина одной из среднеазиатских республик к незаконной рубке лесных насаждений.

В мае 2022 года указанный иностранный гражданин задержан во время вырубки сырорастущих деревьев до степени прекращения роста. Ущерб от незаконной деятельности составил около 600 тыс. рублей, что составляет особо крупный размер.

На основании переданных материалов УФСБ следственным отделом ОМВД России по Волжскому району Самарской области по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.260 УК РФ, в ходе расследования которого задокументирована причастность вышеупомянутого лица к совершению данных противоправных деяний.

Решением Волжского районного суда Самарской области фигурант уголовного дела признан виновным в совершении инкриминируемого ему преступления

с назначением наказания в виде лишения свободы сроком 2 года условно.