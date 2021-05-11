Иномарка в результате аварии вылетел на тротуар в толпу пешеходов в Екатеринбурге

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Автомобиль в результате аварии вылетел на тротуар с пешеходами в центре Екатеринбурга. Пострадали семь человек, в том числе двое детей. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе городской ГИБДД.

"На улице Ленина, 48, произошло столкновение двух транспортных средств. Пострадали пятеро взрослых и двое детей", - сообщили в пресс-службе.

По предварительным данным, один автомобиль выехал на красный свет светофора. "От удара одна автомашина отлетела на тротуар с пешеходами", - рассказали в ведомстве.

"Прокуратура Свердловской области поставила на контроль выяснение обстоятельств ДТП в центре города. По предварительным данным, 11 мая 2021 года около 21:00 (19:00 мск) в центре Екатеринбурга на пересечении улицы Мамина-Сибиряка и проспекта Ленина произошло столкновение двух автомобилей Seat Leon и Toyota Camry, в результате чего один из автомобилей отбросило на остановку "Оперный театр", на которой находились люди. Предварительной причиной ДТП стало нарушение правил дорожного движения одним из водителей, который выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. По данному факту органами полиции организовано проведение административного расследования, ход которого взят органами прокуратуры на контроль", - говорится в сообщении пресс-службы областного ведомства.

Фото: VK / Типичный Екатеринбург