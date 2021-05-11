Я нашел ошибку
Главные новости:
Горожане выражают скорбь в связи с произошедшей трагедией.
Самарцы организовали стихийный мемориал погибшим  в Казани: зажгли свечи и возложили цветы  на фонтанах ул. Осипенко
"По радиосвязи было донесено, что необходимо закрыться в классах, и это, надо сказать, во многом повлияло на ход ситуации и удалось избежать большего количества жертв".
Избежать большего числа жертв в казанской школе удалось благодаря радиооповещению с призывом закрыться в классах
Пострадали семь человек - пятеро взрослых и двое детей.
Иномарка в результате аварии вылетел на тротуар в толпу пешеходов в Екатеринбурге
Продавец магазина продала несовершеннолетнему алкоголь.
В Кинеле директор продуктового магазина за дачу взятки будет отвечать перед судом
ГУ МЧС СО призывает жителей региона проявлять сознательность, быть предельно осторожными с огнем и соблюдать правила пожарной безопасности.
За пять дней на территории региона зарегистрировано 127 природных пожаров
Состоится рейд по выявлению браконьерских орудий лова, установленных в акватории рек Волга и Самара (локация Стрелки).
«Живая Волга»: 13 мая в Самаре состоится ежегодная экологическая акция
По поручению губернатора проверки соблюдения мер безопасности пройдут в школах, детских садах, вузах и ссузах региона, а также учреждениях допобразования.
На оперативном совещании рассмотрели оперативную обстановку на территории области
15 мая культурные учреждения Самарской области будут работать в вечернее и ночное время.
В Самаре в акции “Ночь музеев-2021” примут участие более 45 арт-площадок
Наверх
Самара  +15 °C, Тольятти  +15 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.16
0.02
EUR 90
0.49
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре в акции “Ночь музеев-2021” примут участие более 45 арт-площадок
Третьяковка в Самаре приглашает гостей
В Самаре на выставке представят яхты мировых и российских верфей
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Иномарка в результате аварии вылетел на тротуар в толпу пешеходов в Екатеринбурге

11 мая 2021 22:08
143
Пострадали семь человек - пятеро взрослых и двое детей.

Автомобиль в результате аварии вылетел на тротуар с пешеходами в центре Екатеринбурга. Пострадали семь человек, в том числе двое детей. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе городской ГИБДД.

 

"На улице Ленина, 48, произошло столкновение двух транспортных средств. Пострадали пятеро взрослых и двое детей", - сообщили в пресс-службе.

По предварительным данным, один автомобиль выехал на красный свет светофора. "От удара одна автомашина отлетела на тротуар с пешеходами", - рассказали в ведомстве.

 "Прокуратура Свердловской области поставила на контроль выяснение обстоятельств ДТП в центре города. По предварительным данным, 11 мая 2021 года около 21:00 (19:00 мск) в центре Екатеринбурга на пересечении улицы Мамина-Сибиряка и проспекта Ленина произошло столкновение двух автомобилей Seat Leon и Toyota Camry, в результате чего один из автомобилей отбросило на остановку "Оперный театр", на которой находились люди. Предварительной причиной ДТП стало нарушение правил дорожного движения одним из водителей, который выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. По данному факту органами полиции организовано проведение административного расследования, ход которого взят органами прокуратуры на контроль", - говорится в сообщении пресс-службы областного ведомства.

 

Фото:   VK / Типичный Екатеринбург

Теги: автомобиль ДТП пешеходы

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре молодой водитель сбил девочку
11 мая 2021, 11:35
В Самаре молодой водитель сбил девочку
Она переходила проезжую часть внутриквартального проезда. Происшествия
197
В Тольятти водителю, сбившему женщину, грозит реальный срок
11 мая 2021, 09:28
В Тольятти водителю, сбившему женщину, грозит реальный срок
По заключению автотехнической экспертизы, в данной дорожно-транспортной ситуации водитель автомобиля располагал технической возможностью избежать... Происшествия
214
В Сызрани водитель сбил молодого человека на тротуаре
25 апреля 2021, 10:13
В Сызрани водитель сбил молодого человека на тротуаре
Пострадавший пешеход обратился за помощью  в медицинское учреждение. Происшествия
764
В центре внимания
Горожане выражают скорбь в связи с произошедшей трагедией.
11 мая 2021  23:21
Самарцы организовали стихийный мемориал погибшим  в Казани: зажгли свечи и возложили цветы  на фонтанах ул. Осипенко
Общество
31
Главы регионов обсудили вопросы развития и взаимодействия в рамках Научно-образовательного центра «Инженерия будущего».
11 мая 2021  19:30
Дмитрий Азаров и Алексей Русских обсудили сотрудничество между Самарской и Ульяновской областями
Политика
214
Утвержден отчет регионального Территориального фонда обязательного медицинского страхования. 
11 мая 2021  19:18
Виктор Кудряшов провёл очередное заседание Правительства Самарской области
Политика
186
Снова 15 человек стали жертвами коронавируса в Самарской области
11 мая 2021  13:42
15 человек стали жертвами коронавируса в Самарской области
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
267
В Самарских школах проверят меры безопасности из-за трагедии в Казани
11 мая 2021  13:20
В Самарских школах проверят меры безопасности из-за трагедии в Казани
Происшествия
269
Весь список