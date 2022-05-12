Иномарка в Самарской области въехала в стоящий КАМАЗ, а тот сбил водителя на обочине

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11 мая на территории Самарской области зарегистрировано 1 ДТП, в котором пострадали 2 человека.

ДТП произошло в Волжском районе в 08:20. Водитель 1998 года рождения, управляя автомобилем «BMW Х5», на 81 680 км автодороги «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград», допустил выезд на полосу предназначенную для встречного движения (в месте где это запрещено) и совершил наезд на стоящее на обочине транспортное средство «KAMAZ65111» под управлением водителя 1966 года рождения, который в момент ДТП находился возле транспортного средства. «KAMAZ65111» отбросило на водителя. Водителей госпитализировали в медицинское учреждение.