И. о. главы самарского бюро медсоцэкспертизы подозревают в получении взяток

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Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области предъявлено обвинение исполняющему обязанности руководителя "Главного бюро медико – социальной экспертизы по Самарской области" в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

По версии следствия, в 2020 году обвиняемый, действуя группой лиц по предварительному сговору с другими сотрудниками «ГБ МСЭ по Самарской области», получил через посредника взятки в виде денежных средств на общую сумму не менее 600 тысяч рублей от двух граждан за установление им второй группы инвалидности сроком на 1 год, при отсутствии на то оснований, предусмотренных законом.

В отношении обвиняемого судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Необходимо отметить, что в отношении других сотрудников «ГБ МСЭ по Самарской области», являющихся соучастниками в указанном противоправном деянии, также расследуется уголовное дело о коррупционных преступлениях, сообщает СУ СК.