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Hyundai Solaris, которым управляла женщина, столкнулся с мотоциклом Kawasaki Ninja

26 июля 2025 19:17
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Hyundai Solaris, которым управляла женщина, столкнулся с мотоциклом Kawasaki Ninja

25 июля на территории Самарской области зарегистрировано 18 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 23 человека. Сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 337 нарушений ПДД РФ, в том числе 135 фактов незаконной «тонировки» и 15 – управления ТС с признаками опьянения.

Из материалов, собранных госавтоинспекторами, следует, что в Куйбышевском районе Самары в 19:40 час. 25-летняя женщина, управляя автомобилем Hyundai Solaris двигалась по ул. Парниковая, с левым поворотом на ул. Казачья. В пути следования при выезде с прилегающей территории, возле дома № 1 допустила столкновение с мотоциклом Kawasaki Ninja, под управлением 35-летнего водителя. С места ДТП мотоциклист госпитализирован.

Из материалов, собранных госавтоинспекторами, следует, что в Промышленном районе Самары в 07:40 час. 21-летний мужчина, управляя автомобилем Volkswagen Tiguan двигался по ул. Вольская, со стороны ул. Александра Матросова. В пути следования возле дома № 71 осуществил проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем Opel Astra, под управлением 54-летней женщины. Предполагаемому нарушителю назначено амбулаторное лечение.

Из материалов, собранных госавтоинспекторами, следует, что в Центральном районе Тольятти в 06:20 час. 67-летний мужчина, управляя автомобилем ВАЗ 2106 двигался по Хрящевскому шоссе со стороны ул. Северной в направлении Обводного шоссе. В пути следования возле дома № 1 нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и допустил столкновение с автомобилем Lada Kalina, под управлением 29-летнего водителя. Предполагаемый нарушитель с места ДТП госпитализирован, а водителю Lada Kalina назначено амбулаторное лечение.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства дорожно-транспортных происшествий, произошедших на территории Самарской области.

Обращаем ваше внимание на то, что указанные сведения носят исключительно информационный характер и не определяют степень виновности участников ДТП.

Госавтоинспекция напоминает автолюбителям о пункте ПДД 13.9: На перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся по главной, независимо от направления их дальнейшего движения.

ГУ МВД Самарской области

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