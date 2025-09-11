Хвостатый детектив в Самаре вернул украденный ноутбук

103

Профессиональные действия полицейского кинолога и его служебной собаки помогли обнаружить похищенное в течение двух минут.

В начале июля в отдел полиции по Железнодорожному району Управления МВД России по г. Самаре поступило сообщение о краже имущества, принадлежащего одной из местных организаций. По указанному адресу - в офисное здание на переулке Новороссийском, незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Осмотрев место происшествия полицейские предположили, что злоумышленник проник в здание через разбитое окно на первом этаже. Согласно информации, предоставленной руководителем центра, пропали ноутбук и карта памяти. По словам заявителя, само устройство не представляет существенной материальной ценности, а вот хранящиеся в нём данные, собранные и обработанные за длительный период, имели критическое значение для работы организации.

В составе следственно-оперативной группы на месте происшествия работала Ирина Светкина, инспектор-кинолог Центра кинологической службы Управления МВД России по г. Самаре со служебной собакой Зердом-из-Центра-на-Олимпе. Обследовав помещение, пес быстро взял след и менее чем через две минуты привел сотрудников полиции к схрону на улице, где полицейские обнаружили похищенный ноутбук и кепку, предположительно, принадлежащую злоумышленнику.

Оперуполномоченные изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных в помещении организации, на которых зафиксированы передвижения злоумышленника по помещению. Изучив полученную информацию, оперативники установили местонахождение и задержали ранее неоднократно судимого местного жителя 1995 года рождения.

В совершении противоправного деяния задержанный признался и пояснил, что проник в помещение, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Похищенный ноутбук решил припрятать и позже забрать, чтоб распорядится им по собственному усмотрению.

Возбуждено уголовное дело.

Руководитель и работники организации выразили искреннюю благодарность всем сотрудникам полиции, которые принимали участие в раскрытии преступления. Потерпевшая отметила высочайший уровень профессиональной подготовки и слаженность действий следственно-оперативной группы. Она особо подчеркнула, что благодаря работе полицейских и грамотным действиям служебного пса Зерда, который блестяще справился с задачей по поиску похищенного ноутбука, организация смогла сохранить ценную информацию.