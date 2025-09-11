Я нашел ошибку
Главные новости:
Эдгар Севикян перешел в «Акрон» на правах аренды
Эдгар Севикян перешел в «Акрон» на правах аренды
В Самарской области впервые применят дистанционное электронное голосование
В Самарской области впервые применят дистанционное электронное голосование
В Самаре девочка упала со спортивного объекта на площади Куйбышева
В Самаре девочка упала со спортивного объекта на площади Куйбышева
Скрывающегося от суда сызранца нашли судебные приставы
Скрывающегося от суда сызранца нашли судебные приставы
В Сызранском районе грузовик столкнулся с легковушкой
В Сызранском районе грузовик столкнулся с легковушкой
Более 3,5 тысяч молодых растений уже высажено в Самаре в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни»
Более 3,5 тысяч молодых растений уже высажено в Самаре в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни»
В Самаре выбрали подрядчика для обследования здания областного суда
В Самаре выбрали подрядчика для обследования здания областного суда
В воскресенье прогнозируют рост спроса на такси в центре Самары
В воскресенье прогнозируют рост спроса на такси в центре Самары
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.92
1.68
EUR 99.82
1.79
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
13 сентября в рамках празднования 439-летия Самары Музей Эльдара Рязанова организует серию бесплатных мероприятий
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская»
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Хвостатый детектив в Самаре вернул украденный ноутбук

11 сентября 2025 12:16
103
Хвостатый детектив в Самаре вернул украденный ноутбук

Профессиональные действия полицейского кинолога и его служебной собаки помогли обнаружить похищенное в течение двух минут.

В начале июля в отдел полиции по Железнодорожному району Управления МВД России по г. Самаре поступило сообщение о краже имущества, принадлежащего одной из местных организаций. По указанному адресу - в офисное здание на переулке Новороссийском, незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Осмотрев место происшествия полицейские предположили, что злоумышленник проник в здание через разбитое окно на первом этаже. Согласно информации, предоставленной руководителем центра, пропали ноутбук и карта памяти. По словам заявителя, само устройство не представляет существенной материальной ценности, а вот хранящиеся в нём данные, собранные и обработанные за длительный период, имели критическое значение для работы организации.

В составе следственно-оперативной группы на месте происшествия работала Ирина Светкина, инспектор-кинолог Центра кинологической службы Управления МВД России по г. Самаре со служебной собакой Зердом-из-Центра-на-Олимпе. Обследовав помещение, пес быстро взял след и менее чем через две минуты привел сотрудников полиции к схрону на улице, где полицейские обнаружили похищенный ноутбук и кепку, предположительно, принадлежащую злоумышленнику.

Оперуполномоченные изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных в помещении организации, на которых зафиксированы передвижения злоумышленника по помещению. Изучив полученную информацию, оперативники установили местонахождение и задержали ранее неоднократно судимого местного жителя 1995 года рождения.

В совершении противоправного деяния задержанный признался и пояснил, что проник в помещение, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Похищенный ноутбук решил припрятать и позже забрать, чтоб распорядится им по собственному усмотрению.

Возбуждено уголовное дело.

Руководитель и работники организации выразили искреннюю благодарность всем сотрудникам полиции, которые принимали участие в раскрытии преступления. Потерпевшая отметила высочайший уровень профессиональной подготовки и слаженность действий следственно-оперативной группы. Она особо подчеркнула, что благодаря работе полицейских и грамотным действиям служебного пса Зерда, который блестяще справился с задачей по поиску похищенного ноутбука, организация смогла сохранить ценную информацию.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарской области впервые применят дистанционное электронное голосование
11 сентября 2025  13:29
В Самарской области впервые применят дистанционное электронное голосование
23
Вице-премьер обратил внимание глав субъектов, которые уже заключили концессионные соглашения, на важность детальной проработки сроков реализации проектов и их интеграцию в информационную систему Инцидента.
10 сентября 2025  21:31
Вячеслав Федорищев доложил Дмитрию Патрушеву о ходе работы по обращению с ТКО в регионе
353
Главной темой стало развитие и внедрение беспилотных систем в гражданский сектор.
10 сентября 2025  20:31
Развитие и внедрение беспилотных систем в гражданский сектор: Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии Госсовета по «Промышленности»
837
Выставка «Сделано в Самаре» пройдет на площади Куйбышева в День города
10 сентября 2025  13:48
Выставка «Сделано в Самаре» пройдет на площади Куйбышева в День города
419
Форум приемных семей «Семья – это вместе по-разному» во второй раз прошел в Самаре
10 сентября 2025  12:38
Форум приемных семей «Семья – это вместе по-разному» во второй раз прошел в Самаре
272
Весь список