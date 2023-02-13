Хоккеист "Динамо-Алтай" лишился почки из-за травмы в гостевом матче против самарского ЦСК ВВС

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Защитника клуба "Динамо-Алтай" Егора Стронова госпитализировали после полученного в матче первенства Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) повреждения, в больнице ему удалили почку, сообщается на официальном сайте барнаульского клуба, передает РИА Новости.

Столкновение произошло в гостевом матче против самарского ЦСК ВВС. В ходе обследования у Стронова выявили повреждение левой почки. Орган спасти не удалось, из-за чего его пришлось удалить.

Состояние 23-летнего защитника оценивается врачами как стабильно тяжелое.

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