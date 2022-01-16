Госуслуги предупреждают о случаях мошенничества

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Сервис призывает не сообщать никому код из СМС.

Накануне в СМИ появилась информация, что телефонные мошенники начали звонить гражданам от имени сотрудников портала "Госуслуги" и просить продиктовать код из СМС-сообщения якобы для активации или привязки QR-кода о вакцинации к странице пользователя.

В заявлении сервиса подчеркивается, что сотрудники Госуслуг никогда не запрашивают такую информацию. Кроме того, рекомендуется использовать дополнительные способы защиты данных – настроить контрольный вопрос и включить вход на личную страницу по СМС.