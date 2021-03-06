Глыба льда упала на ребенка с крыши в Самаре

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Вечером 5 марта 2021 года у 5-этажного многоквартирного дома №185 "А" по проспекту Карла Маркса на мальчика 2011 года рождения, упала наледь. В настоящее время ребёнок находится в больнице, где ему оказывается медицинская помощь.

Установлено, что ребёнок шёл по улице с другом, который в момент опасности успел увернуться и не пострадал.

Прокурор области Сергей Берижицкий поручил провести проверку деятельности управляющей компании, а также соблюдение собственниками помещений требований законодательства, регламентирующего порядок отчистки домов от снега и наледи.

Ход доследственной проверки прокурор Октябрьского района г. Самары взял на контроль.

По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования, а также решён вопрос об ответственности виновных лиц, сообщает облпрокуратура региона.

Отметим, что в последние дни погода в Самаре неустойчивая, резкое потепление сменяется морозами. Из-за этого состояние дорог не везде в удовлетворительном состоянии, люди вынуждены искать, где можно пройти.