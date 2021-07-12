Глава Тольятти: причиной лесного пожара мог быть поджог

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Больше суток понадобилось пожарным на локализацию возгорания в 17-м квартале Тольяттинского городского лесничества.

Силовики Тольятти возбудили уголовное дело из-за крупного лесного пожара в Центральном районе Тольятти. Об этом сообщил мэр автограда Николай Ренц, пишет 63.ru.

— Первая и наиболее вероятная версия — это все-таки поджог, потому что мы видим место недалеко от грунтовой дороги, откуда пошел пожар и перекинулся на другие участки. Будут изучаться камеры видеонаблюдения, которые расставлены по лесу. Столько дней стоит жара, и если бы там была какая-то естественная линза в виде бутылки или еще что-то, то, наверное, полыхнуло бы раньше. Сейчас основная версия — поджог, — рассказал глава города.

Пламя в 17-м квартале Тольяттинского городского лесничества загорелось днем в субботу, 10 июля. По подсчетам МЧС, сутки спустя огонь прошел 152,6 га леса. К тушению привлекли более 300 пожарных, вертолет Ми-8, самолет-амфибию и пожарный корабль. Локализовать пожар удалось к 17:45 в воскресенье, 11 июля.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области