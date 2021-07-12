Я нашел ошибку
Главные новости:
В Октябрьске неудачливого взломщика задержали сотрудники Росгвардии
В Октябрьске неудачливого взломщика задержали сотрудники Росгвардии
С 12 июля меняется расписание движения пригородных поездов на участке Жигулевское Море - Самара
С 12 июля меняется расписание движения пригородных поездов на участке Жигулевское Море - Самара
Получи 10 000 рублей от государства на любую карту Сбера, а Сбер добавит 2000 рублей и другие подарки
Получи 10 000 рублей от государства на любую карту Сбера, а Сбер добавит 2000 рублей и другие подарки
За полгода в суды Самарской области пытались пронести более 10 тысяч запрещенных предметов
За полгода в суды Самарской области пытались пронести более 10 тысяч запрещенных предметов
Православные отмечают Праздник апостолов Петра и Павла
Православные отмечают Праздник апостолов Петра и Павла
Олимпийские игры в Токио пройдут без зрителей
Олимпийские игры в Токио пройдут без зрителей
Пенсионер из Сызрани потерял около 1,1 миллиона рублей из-за мошенника
Пенсионер из Сызрани потерял около 1,1 миллиона рублей из-за мошенника
треть россиян на пенсии планируют освоить творческую профессию
Треть россиян на пенсии планируют освоить творческую профессию
Наверх
Самара  +22 °C, Тольятти  +20 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.47
-0.73
EUR 88.14
-0.64
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Состоится пешеходная экскурсия «Звёзды кинематографа в Самаре»
В Самаре проходят всероссийские соревнования по системному администрированию VSFI
Дмитрий Азаров поздравил сотрудников ГИБДД с 85-летием инспекции
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Глава Тольятти: причиной лесного пожара мог быть поджог

12 июля 2021 09:32
121
Глава Тольятти: причиной лесного пожара мог быть поджог

Больше суток понадобилось пожарным на локализацию возгорания в 17-м квартале Тольяттинского городского лесничества.

Силовики Тольятти возбудили уголовное дело из-за крупного лесного пожара в Центральном районе Тольятти. Об этом сообщил мэр автограда Николай Ренц, пишет 63.ru.

— Первая и наиболее вероятная версия — это все-таки поджог, потому что мы видим место недалеко от грунтовой дороги, откуда пошел пожар и перекинулся на другие участки. Будут изучаться камеры видеонаблюдения, которые расставлены по лесу. Столько дней стоит жара, и если бы там была какая-то естественная линза в виде бутылки или еще что-то, то, наверное, полыхнуло бы раньше. Сейчас основная версия — поджог, — рассказал глава города.

Пламя в 17-м квартале Тольяттинского городского лесничества загорелось днем в субботу, 10 июля. По подсчетам МЧС, сутки спустя огонь прошел 152,6 га леса. К тушению привлекли более 300 пожарных, вертолет Ми-8, самолет-амфибию и пожарный корабль. Локализовать пожар удалось к 17:45 в воскресенье, 11 июля.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области

Теги: лесной пожар Тольятти ЧС

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Лесной пожар в Тольятти: ликвидация продолжается
12 июля 2021, 10:58
Лесной пожар в Тольятти: ликвидация продолжается
В городе введен режим ЧС. Происшествия
7
Прокуратура проверит соблюдения законодательства о лесопользования в связи с крупным пожаром в Тольятти
12 июля 2021, 09:23
Прокуратура проверит соблюдения законодательства о лесопользования в связи с крупным пожаром в Тольятти
В настоящее время угрозы распространения огня на населённые пункты нет. Происшествия
146
Крупный лесной пожар в Тольятти локализовали
12 июля 2021, 09:12
Крупный лесной пожар в Тольятти локализовали
По подсчетам МЧС, сутки спустя огонь прошел 152,6 га леса. Происшествия
158
В центре внимания
С 12 июля меняется расписание движения пригородных поездов на участке Жигулевское Море - Самара
12 июля 2021  10:42
С 12 июля меняется расписание движения пригородных поездов на участке Жигулевское Море - Самара
29
Крупный лесной пожар в Тольятти локализовали
12 июля 2021  09:12
Крупный лесной пожар в Тольятти локализовали
158
Купившим сертификат о вакцинации предусмотрено наказание до одного года лишения свободы
11 июля 2021  13:12
Купившим сертификат о вакцинации предусмотрено наказание до одного года лишения свободы
659
По сути она является планом проведения на территории региона совместных мероприятий, способствующих появлению новых возможностей для самореализации.
10 июля 2021  15:51
Составлена «дорожная карта» по реализации соглашения между АНО «Россия – страна возможностей» и Самарской областью
2635
Из-за сильной жары самарцев просят быть осторожней
10 июля 2021  13:10
Из-за сильной жары самарцев просят быть осторожней
1279
Весь список