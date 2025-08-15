Глава Сызрани рассказал об атаке БПЛА

223

Глава Сызрани Сергей Володченков прокомментировал атаку новую украинских БПЛА на Самарскую область, пишет 63.ру. Рано утром 15 августа многих жителей города разбудили сирены и звуки работы ПВО.

«Сегодня рано утром в связи с атакой БПЛА в городе работали сирены и служба оповещения населения. В Самарской области уничтожены вражеские беспилотники. Работают экстренные и оперативные службы. В Сызрани пострадавших нет. В настоящее время угрозы для населения нет», — написал Сергей Володченков в своем телеграм-канале.

Главы Сызрани также призвал население воздержаться от съемки и публикаций в соцсетях:

работы ПВО;

БПЛА и их обломков;

работы специальных и оперативных служб;

средств защиты объектов атаки.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что регион атаковали 13 беспилотников. Чуть позже Минобороны РФ отчиталось о 7 сбитых над Самарской областью БПЛА. В целях безопасности в регионе отключен мобильный интернет и на три часа останавливал прием и выпуск самолетов аэропорт Курумоч.