Глава СК России взял на контроль дело о травле школьника в Самарской области

В посёлке Усть-Кинельский Самарской области учащиеся школы на протяжении длительного времени совершали противоправные действия в отношении своего сверстника, повреждая его имущество. В соцсетях также сообщалось о возможном бездействии руководства школы.

По факту возбуждёнo уголовное дело по статье «Халатность», пишет Самара-МК.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю управления СК по Самарской области представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах дела.