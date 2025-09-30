Я нашел ошибку
В соревнованиях участвовали представители 16 стран и 32 регионов России - всего более 1300 спортсменов.
Андрей Фадеев и Анастасия Кузнецова из Самарской области- призеры международных соревнований по киокусинкай
Возбуждено уголовное дело.
В Самаре полицейские задержали женщину-водителя иномарки за хранение наркотиков
Самым юным участникам дорожного движения полицейские в игровой форме рассказали о значении сигналов светофора и дорожных знаков.
Сотрудники ГАИ СО продолжают проводить профилактические встречи с подрастающим поколением
Данила Касимов завоевал две серебряные медали в синхронных прыжках.
Тольяттинец Дмитрий Нартов - победитель этапа Кубка мира по прыжкам на батуте
В ГД рассказали, какие выплаты ждут пенсионеров ко Дню пожилого человека
сортировщики стали самой востребованной вахтовой профессией для студентов
В Самаре в «Заварке» пройдет творческая встреча (12+) с клубом молодых архитекторов «ДОМ:А»
Вчера вечером в Безенчукском районе загорелся дом
Глава СК России взял на контроль дело о травле школьника в Самарской области

30 сентября 2025 12:06
213
В посёлке Усть-Кинельский Самарской области учащиеся школы на протяжении длительного времени совершали противоправные действия в отношении своего сверстника, повреждая его имущество. В соцсетях также сообщалось о возможном бездействии руководства школы.

По факту возбуждёнo уголовное дело по статье «Халатность», пишет Самара-МК.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю управления СК по Самарской области представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах дела.

