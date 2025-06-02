Глава СК РФ ждет доклад по делу о подтопленном доме в Сызрани

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нарушении жилищных прав семьи из Сызрани. В центральном аппарате по этому вопросу отчитается исполняющий обязанности руководителя СУ СК РФ по Самарской области Александр Воеводин. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Перед этим в СК РФ обратилась жительница Сызрани. Она не согласилась с тем, как расследуется уголовное дело о ситуации с домом, в котором проживает ее семья.

Заявительница написала, что в 2018 году вдоль границы ее земельного участка на улице Новой было «проложено некачественное дорожное покрытие без водоотвода и укрепления обочины, из-за чего частный дом» на склоне «постоянно подтапливается и находится в сырости, возникла угроза его обрушения», сообщает ведомство.

При этом на нижних этажах здания появилась плесень, а гараж и надворные постройки разрушились. В доме живут три инвалида, включая сына заявительницы. У них нет возможности быстро покинуть здание, если возникнет чрезвычайная ситуация.

Владелица участка обращалась в разные инстанции, но до сих необходимых мер не принято. Дом так и не признали аварийным.

Жительница Сызрани сообщила о ситуации Александру Бастрыкину в 2024 году. В августе того же года председатель СК РФ поручил возбудить уголовное дело, пишет Коммерсант-Волга.