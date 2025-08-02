Глава Самары взял на личный контроль помощь близким погибшего после атаки беспилотника

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ОБ этом Иван Носков написал в своем телеграм-канале.

"В результате атаки вражеского БПЛА в Самаре погиб мужчина 1957 года рождения. Его супруге потребовалась медицинская помощь, в настоящее время ее жизни ничто не угрожает. Приношу свои искренние соболезнования родным и близким погибшего, это большое горе и невосполнимая утрата.

Выехал на место вместе с вице-губернатором Дмитрием Яковлевым, главой Куйбышевского района Георгием Выводцевым. Также на месте работают сотрудники правоохранительных органов и психолог, который оказывает психологическую помощь пострадавшей. Благодарю все службы быстрого реагирования за оперативность и слаженность действий.

Информация о последствиях уточняется, с соседями по дачному товариществу специалисты отработали.

Всю необходимую помощь близким обязательно окажем, в том числе и в связи с утратой имущества. Вопрос на моем личном контроле".